Охотники устроили облаву на волков в поселке Карелии

Волки держат в страхе жителей поселка Кубово Пудожского района Карелии, сообщили в Минприроды Карелии.

В поселке Кубово волчья стая вышла к населенному пункту. В Минприроды Карелии стали поступать обращения от местных жителей о нападении хищников на собак.

Сейчас команда охотников из Пудожского района организует охоту на волков. Представитель Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов Владимир Кулдашев осмотрел окрестности поселка. По его информации, стая ушла из деревни и переместилась на правый берег реки Водлы.

Охотники осматривают новое месторасположение стаи и готовятся к облаве на хищников.

На прошлой неделе охотники добыли одного волка в Пудожском районе вблизи поселка Пяльма. В целом в этом году в районе добыто 11 волков.

Минприроды Карелии настоятельно рекомендует жителям частных домов держать собак в закрытых вольерах.

При обнаружении следов присутствия волков, медведей, кабанов ведомство просит незамедлительно сообщать по номеру телефона оперативного дежурного Минприроды Карелии: +7 (921) 222-05-25.

В Пудожском районе можно также оставить обращение по номеру телефона охотинспектора: +7(921) 463-81-62.

Убедительная просьба к местным жителям соблюдать правила при встрече с дикими животными. Правила и телефоны здесь.