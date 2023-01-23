Охотники застрелили волка под Петрозаводском

Зверя добыли на выходных в угодьях около Пряжи, сообщили в Минприроды Карелии.

В субботу, 21 января, рядом с поселком Пряжа охотники застрелили волка. Зверя добыли в угодьях карельской общественной организации охотников и рыболовов.



Охотники на снегоходах разделились на две команды. Участники первой выследили волка, подняли его с лежки и застрелили.



Вторая группа в это время обложила трех волков в районе деревни Лижма Кондопожского района Карелии. На следуюдщий день, 22 января, 26 охотников начали преследование зверей.



Но волки погнались за кабаном, следы перемешались и выследить хищников не удалось. Тем не менее, отметили в министерстве, охота продолжится.



В Минприроды Карелии напомнили, что при обнаружении следов хищников в населенном пункте необходимо сразу звонить по номеру +7 921-222-05-25. Кроме того, контакты районных охотинспекторов размещены здесь.



Напомним, 19 января глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление, определяющее размер выплат за отстрел волков.



Если раньше сумма за взрослого волка составляла 10 тысяч рублей, то теперь охотник получит за него 15 тысяч.