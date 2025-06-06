Охоту на лося запретили на год в одном из районов Карелии

Специалисты зафиксировали здесь масштабное сокращение численности особей.

В закрепленном охотугодье Олонецкого района запретили охоту на лося до конца марта следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии республики.

Такое решение приняли после проверки охотугодья, по итогам которой выяснилось, что численности лося здесь за последние три года снизилось более чем на 50%.

– Это стало основанием для установления запрета на охоту на лося на территории охотугодья до 31 марта 2026 года. Продление или снятие ограничения будет решаться по результатам зимнего маршрутного учета следующего года, – рассказали в ведомстве.

В прошлом году сезон охоты на лося в республике стартовал 15 сентября и завершился 10 января. Лимит на добычу лося тогда снизили с 863 до 778 особей, что составило немногим более 4 процентов от всей численности карельских лосей.