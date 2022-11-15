Охранять здание правительства Карелии наймут сотрудников  психологически устойчивых к провокациям

Власти Карелии объявили аукцион для заключения контракта по охране здания правительства республики в Петрозаводске.

Согласно конкурсной документации, здание на проспекте Ленина, 19 должно быть обеспечено круглосуточной охраной.

По условиям контракта, охранная организация должна обеспечить своих сотрудников служебным оружием и специальными средствами.

«Виды, типы, модели и количество оружия определяются исполнителем самостоятельно», — указано в документе.

Кроме того, к сотрудникам предъявляется ряд требований. Они должны «опрятно выглядеть, быть психологически устойчивым к различным родам провокаций, быть вежливым с посетителями объекта и сотрудниками расположенных на объекте организаций» и соответствовать другим критериями.

Услуги по охране здания обойдутся бюджету Карелии, согласно начальной цене контракта, в 9 млн рублей в год.