Охранная организация в Карелии получила 30 тысяч штрафа

Охранная организация "Русь" получила штраф за нарушение законодательства о лицензировании, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили отсутствие у трех работников организации, охранявших объекты в поселке Марциальные Воды, удостоверений и личных карточек охранников.

Суд рассмотрел заявление прокурора и выписал организиции штраф в размере 30 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.