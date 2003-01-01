РЕКЛАМА
«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
Личное мнение
«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
Кинотетрис
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
МЧС предупреждает о сильном снеге в южных и центральных районах Карелии

07:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Мишле

07:20

Охранник кафе в Петрозаводске избил двух посетителей

07:00

Пропавшая в Питкярантском районе 15-летняя девочка найдена живой

06:40

«Нужно съедать 24 кг рыбной продукции в год»: врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы

00:10

Легендарный тренер Олег Романцев дал совет жителям Карелии

19:58

Житель Карелии погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО

19:02

В Карелии на трассе «Кола» произошло два ДТП за час

18:00

В Карелии объявлено предупреждение о гололедице

17:02

В Карелии нашли подрядчика для реставрации завода Петровской эпохи

16:02

Карельский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо

15:02

В Карелии планово отключат свет в 12 регионах

14:02

В Карелии женщина потеряла почти 500 тысяч рублей, попробовав заработать «легкие деньги» в интернете

13:02

В Карелии прекратили работы по поиску пропавшей пенсионерки из дома-интерната

12:02

В Суоярви простились с педагогом Татьяной Кархунен

11:02

Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

10:02

Автомобилист сбил с ног пешехода в центре Петрозаводска

09:02

«Колебания продолжатся»: карельские синоптики дали прогноз погоды на конец ноября

08:29

Отечественный грузовик загорелся в Прионежском районе

08:03

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

00:15
Охранник кафе в Петрозаводске избил двух посетителей
Сегодня 07:00 Криминал
В центре Петрозаводска вечером 21 ноября произошел конфликт в одном из кафе, в результате которого охранник заведения нанес телесные повреждения двум посетителям.

фото: © Столица на Онего

Пострадавшие обратились за медицинской помощью, сообщает полиция Карелии.

Как сообщили наряд патрульно-постовой службы, инцидент произошел из-за шумного поведения двух гостей заведения 18 и 20 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка между ними и охранником переросла в драку, после чего сотрудник охраны скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению местонахождения охранника.

 

