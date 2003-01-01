Охранник кафе в Петрозаводске избил двух посетителей

В центре Петрозаводска вечером 21 ноября произошел конфликт в одном из кафе, в результате которого охранник заведения нанес телесные повреждения двум посетителям.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью, сообщает полиция Карелии.

Как сообщили наряд патрульно-постовой службы, инцидент произошел из-за шумного поведения двух гостей заведения 18 и 20 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка между ними и охранником переросла в драку, после чего сотрудник охраны скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению местонахождения охранника.