Охранника будут судить за избиение вора в Петрозаводске

Сотрудник ЧОПа обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью задержанному за мелкую кражу, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле 2019 года 30-летний сотрудник частного охранного предприятия в Петрозаводске прибыл на вызов в магазин, работниками которого был задержан подозреваемый в краже бутылки водки.

По версии следствия, уже в торговом зале сотрудник ЧОПа начал наносить задержанному многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, затем продолжил избиение в подсобном помещении магазина.

В результате его противоправных действий задержанному за мелкую кражу были причинены многочисленные телесные повреждения, квалифицируемые экспертом как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, охранник магазина в Петрозаводске жестоко избил ребенка за попытку украсть еду.