Охраннику ресторана «Каудаль» в Петрозаводске отменили домашний арест

Суд смягчил меру пресечения работнику ресторана «Каудаль».

В Петрозаводске суд изменил меру пресечения 20-летнему Руслану Гусейнову, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью подполковника полиции. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий. Об этом сообщили в Петрозаводском городском суде.

Суд также удовлетворил ходатайство защиты о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы. Следующее судебное заседание назначат после того, как в суд поступят результаты этой экспертизы.

Напомним, молодого работника ресторана обвиняют в том, что в декабре 2024 года он сломал ногу полковнику полиции, отдыхавшему в заведении. Юноша, выполнявший функции охранника, обвиняется по п. «д» ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Молодого человека задержали в квартире также в декабре, обвинив в попытке оказать сопротивление и скрыться. Его содержали под стражей до 25 марта, когда мера пресечения была изменена с заключения под стражу на домашний арест.

Парня ранее привлекли к ответственности за неповиновение полицейским. Как указали в суде, юноша, будучи подозреваемым в причинении тяжкого вреда здоровью, в декабре 2024 не открывал дверь сотрудникам полиции и Росгвардии, когда те пришли за ним.

— После проникновения сотрудников полиции и национальной гвардии в жилое помещение Г. пытался скрыться, размахивал руками, пытался схватить лежащие рядом предметы для оказания противодействия. На неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, — заявили тогда в суде.

Свою вину молодой человек не признал.