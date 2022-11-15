Охваченный ревностью житель Карелии набросился на соперника с опасным предметом наперевес

В Олонецком районе перед судом предстанет ревнивец, не добивший конкурента из-за вмешательства свидетеля.

Как сообщили на сайте Олонецкого суда, туда поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

Как следует из материалов дела, в конце лета 2022 года мужчина напал на другого горожанина. Используя опасный предмет, он несколько раз ударил потерпевшего. Поводом для нападения послужила ревность.

Подозреваемый планировал убить соперника, но в схватку вмешался свидетель. Потерпевший остался жив.

В настоящее время по указанному уголовному делу назначено судебное заседание.