Окно приема МФЦ начало работать в УФНС Карелии

В подразделении УФНС прошла встреча Олега Ермолаева и Инны Кравченко.

Как сообщили в пресс-службе Минэка Карелии, в подразделении УФНС прошла встреча Инны Кравченко, руководителя Управления федеральной налоговой службы республики, и Олега Ермолаева, министра экономического развития Карелии.

В рамках взаимодействия между региональным МФЦ и Управлением федеральной налоговой службы Карелии было принято решение организовать одно окно приема документов МФЦ Карелии на базе операционного зала Управления федеральной налоговой службы в Петрозаводске.

«Прием документов сотрудником карельского МФЦ на базе Управления ФНС, в первую очередь, направлен на развитие мер поддержки для предпринимателей региона и позволяет без визита в офисы МФЦ Карелии подать документы не только на государственную регистрацию бизнеса, но и открыть счет и получить консультацию по другим сервисам для предпринимателей, прием заявок на которые осуществляет МФЦ Республики Карелия, и все это можно сделать теперь в одном окне», — отметил Олег Ермолаев.

В источнике отметили, что руководители ведомств обсудили развитие дальнейшего взаимодействия уже на территории обновленного оперзала управления Петрозаводского подразделения.

Инна Кравченко подчеркнула необходимость поиска новых подходов к организации предоставления госуслуг для более эффективной обработки запросов и повышения качества обслуживания заявителей.