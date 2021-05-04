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Около 11 тысяч человек проголосовали за проекты благоустройства в Карелии

Новости. Общество
15:33, 05 Мая 2021
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Продолжается выбор объектов для благоустройства в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

Жители четырех карельских городов выбирают общественные территории, которые получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отобрано 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14. Голосование проходит на общероссийской платформе zagorodsreda.ru. С 23 апреля свой голос оставили 10897 человек (в Петрозаводске — 8433, в Кондопоге — 800, в Костомукше — 797, в Сегеже — 867).

В первые дни работы платформы наблюдались технические сбои. Проект такого масштаба запускается в стране впервые, нагрузка на платформу превысила прогнозную — наблюдается очень высокий интерес к голосованию и теме городской среды. Для решения проблемы оператор платформы подключил дополнительные мощности. Сейчас все работает корректно.

 Голосование устроено просто:

 — заходите на платформу za.gorodsreda.ru и выбираете свое муниципальное образование;

 — после этого вы увидите список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании;

 — выбираете объект и жмете на кнопку «Узнать подробности и проголосовать»;

 — изучаете объект, если хотите посмотреть другой, возвращаетесь на шаг назад;

 — когда принято решение, выбираете опцию «Голосовать за объект»;

 — заполняете форму регистрации, получаете подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг»;

 — голосуете.

Выбирайте общественные территории и дизайн проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды».

Голосование на сайте za.gorodsreda.ru продлиться до 30 мая.

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