Около 11 тысяч человек проголосовали за проекты благоустройства в Карелии

Продолжается выбор объектов для благоустройства в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.
Жители четырех карельских городов выбирают общественные территории, которые получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отобрано 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14. Голосование проходит на общероссийской платформе zagorodsreda.ru. С 23 апреля свой голос оставили 10897 человек (в Петрозаводске — 8433, в Кондопоге — 800, в Костомукше — 797, в Сегеже — 867).
В первые дни работы платформы наблюдались технические сбои. Проект такого масштаба запускается в стране впервые, нагрузка на платформу превысила прогнозную — наблюдается очень высокий интерес к голосованию и теме городской среды. Для решения проблемы оператор платформы подключил дополнительные мощности. Сейчас все работает корректно.
Голосование устроено просто:
— заходите на платформу za.gorodsreda.ru и выбираете свое муниципальное образование;
— после этого вы увидите список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании;
— выбираете объект и жмете на кнопку «Узнать подробности и проголосовать»;
— изучаете объект, если хотите посмотреть другой, возвращаетесь на шаг назад;
— когда принято решение, выбираете опцию «Голосовать за объект»;
— заполняете форму регистрации, получаете подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг»;
— голосуете.
Выбирайте общественные территории и дизайн проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды».
Голосование на сайте za.gorodsreda.ru продлиться до 30 мая.
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