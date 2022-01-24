Около 110 случаев омикрона выявлено в Карелии

Роспотребнадзор Карелии опубликовал статистику по выявленным случаям заражения омикроном в республике.

По данным Управления, при проведении молекулярно-генетического мониторинга материала от 297 больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Карелия по состоянию на 24 января выявлено 107 случаев омикрона.

На 24 января в регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 94804 человек, из них дети до 17 лет – 11330 (12,0%), лица старше 65 лет – 15338 (16,2%). Показатель заболеваемости 15565,3 на 100 тыс. населения. Темп прироста заболеваемости составил +92 %. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

Напомним, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 443 человека, заразившихся коронавирусом, в предыдущий день число заболевших было 371.