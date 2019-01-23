Около 135 тысяч призывников не берут в армию из-за ожирения

Ежегодно около 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам из-за заболеваний, связанных с нарушением питания.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с депутатами внутрифракционной группы "Единой России", пишет "РИА Новости".

"Тема, которой мы занимаемся очень плотно и которая является частью проекта, за который ответственен Роспотребнадзор, - это здоровое питание... Если мы будем предпринимать усилия, которые запланированы в рамках нацпроекта, достигнем того динамического показателя, который указан (по снижению показателей ожирения к 2024 году)", – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что, по данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам из-за заболеваний, связанных с нарушением питания".



"Дети - тоже тренд, дети, страдающие сахарным диабетом, - наш сегодняшний день. Мы не лидеры среди стран, есть страны, где гораздо более выраженная тенденция, но это тоже основания для действий", – отметила она.