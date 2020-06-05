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Около 140 безработных в Карелии открыли свое дело (ФОТО)

Новости. Общество
18:40, 05 Июня 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
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С начала года 139 безработных граждан решили открыть собственное дело, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Так, в городе Сортавала в этом году 16 безработных открыли свое дело. В марте предпенсионер Александр Федотов на предоставленные 200 тысяч рублей приобрел теленка йорширской породы и планирует построить сарай для хранения сена. Хозяйство он держит в п. Оявойс.



Семь жителей Питкярантского района из числа безработных  также открыли свое дело. Жители района выбрали фермерство, услуги, розничную торговлю.

С 2017 года более 100 бывших безработных организовали свое дело в сельском хозяйстве. Они выращивают крупный и мелкий скот, кроликов, сельскохозяйственную птицу, занимаются растениеводством.

С середины апреля инвалиды, женщины с несовершеннолетними детьми, граждане предпенсионного возраста могут получить от органов службы занятости до 250 тысяч рублей. Такая же сумма выделяется на растениеводство, животноводство, рыбоводство, лесоводство, лесозаготовки, обрабатывающее производство (за исключением ремонта и монтажа машин и оборудования), строительство зданий, строительство инженерных сооружений, а также на гостиницы и прочее места для временного проживания.

Ранее сообщалось, что аренда участков под автостоянки и магазины может стать льготной для фермеров в Карелии.

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