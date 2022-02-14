Около 160 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

За минувшие сутки выявлено 157 новых случаев коронавирусной инфекции у несовершеннолетних пациентов в республике.

Как пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, на 16 февраля зарегистрировано 14985 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 236.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровел 231 ребенок.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 13965 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 1003 инфицированных, выздоровели 1012, зарегистрировано еще две смерти от коронавируса.