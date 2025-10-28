РЕКЛАМА
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30
Новости

Туман окутает Карелию 30 октября

17:00

Автомобиль на скорости сбил подростка в Медвежьегорске

16:46

Житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес

16:32

В Минобрнауки рассказали, как будут определять количество платных мест в вузах

16:16

230 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Анапы

16:02

Около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов

15:37

В Карелии завершилась программа «Vремя Zавтра»

15:25

«Внимание, розыск»: 18-летний петрозаводчанин обвиняется в краже

15:16

Водители игнорируют новые знаки и создают аварийные ситуации на одной из улиц в Петрозаводске

14:59

Билайн признали самым безопасным оператором

14:50

Жители Карелии могут выбрать управляющего пенсионными накоплениями до 1 декабря

14:41

«Ночь искусств»: в начале ноября жителей Карелии ждет насыщенная культурная жизнь

14:19

13 киноустановок и показы в бараках: в Минкультуры рассказали, с чего начиналось кино в Карелии

13:56

Российские учёные впервые вырастили кристаллы в открытом космосе

13:24

«Искал оппонента пять лет»: в МВД раскрыли причины громкого убийства в Петрозаводске

12:56

Суд взыскал с наследников долги по кредиту умершего заемщика

12:33

В Карелии запустили программу льготных кредитов для перепрофилирования алкомаркетов

12:09

Огонь едва не уничтожил квартиру на севере Карелии

11:11

В Петрозаводске открыто движение по новому Курганскому мосту

10:43

Карельский город вошёл в топ-5 дорогостоящих направлений для отдыха в ноябре

10:18

В Костомукше трое несовершеннолетних повредили вышку сотовой связи

09:56

Более 415 млн рублей выделят на капремонт диагностического корпуса в Петрозаводске

09:31

Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

08:59

На Земле началась магнитная буря

08:39

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

08:20

Новый жилой комплекс с условиями для маломобильных людей в Петрозаводске прошел проверку

08:02

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

07:42

Объявлен срок завершения строительства стадиона в Кондопоге

07:20

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

07:02

В Петрозаводске запускают троллейбусы по обновленной улице Судостроительной

06:42

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

00:10

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Названы самые востребованные профессии в Карелии

21:48

Инфляция в Карелии в сентябре ускорилась до 8,78%, опередив общероссийский показатель

21:25

Житель Карелии убил знакомого из-за конфликта

20:22

Эксперт оценил будущие пенсии зумеров

20:00

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

19:08

Новые грузовые автомобили будут приобретены для лесных пожарных Карелии

18:55

Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой

18:03

Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

17:29

Дождливо, до +8°С: прогноз погоды на 29 октября

17:01

Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

16:40

Новый тренер хоккейной команды «Динамо-Карелия» рассказал о будущем коллектива

16:30

Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

16:22

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

16:15

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

16:01

Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

15:40

Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

15:21

В Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге

15:12

Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

15:00

Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

14:41

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

14:20

Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

14:05

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

13:57

В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

13:49

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

13:34

Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12
Около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов
Сегодня 15:37 Общество
Поделиться

Глава Центробанка рассказала, сколько человек оформили самозапрет на выдачу кредитов.

фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

С марта этого года механизмом самозапрета на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн жителей России. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

— Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 млн человек. Самозапрет - это хорошая страховка, но для этого все равно человеку нужно, пусть минимально, но действия совершить, - передает ее слова издание.

По заявлению заемщика отметка о самозапрете указывается в его кредитной истории. Прежде чем выдать кредит или заем, банки и МФО должны проверять, есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете. Если запрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче кредита. Если, несмотря на запрет, банк или МФО предоставит кредит, и деньги окажутся у мошенников, кредитор не сможет требовать погашения долга. Самозапрет можно установить на все виды потребительских кредитов и займов, в том числе на выдачу кредитных карт. 

Глава регулятора отметила, что данный механизм оказался очень востребованным. Он является хорошей страховкой. Набиуллина также добавила, что в сентябре появился механизм, срабатывающий автоматически. Это период охлаждения перед выдачей крупных кредитов и займов. То есть кредит одобрен, но прежде чем деньги поступят, чтобы это не было под влиянием мошенников, дается период охлаждения. Эта мера помогает защититься от мошенников, которые могут оформить кредит на чужое имя, получив персональные данные обманным путем.

 

