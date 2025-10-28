Около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов

Глава Центробанка рассказала, сколько человек оформили самозапрет на выдачу кредитов.

С марта этого года механизмом самозапрета на выдачу кредитов воспользовались порядка 17 млн жителей России. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

— Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 млн человек. Самозапрет - это хорошая страховка, но для этого все равно человеку нужно, пусть минимально, но действия совершить, - передает ее слова издание.

По заявлению заемщика отметка о самозапрете указывается в его кредитной истории. Прежде чем выдать кредит или заем, банки и МФО должны проверять, есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете. Если запрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче кредита. Если, несмотря на запрет, банк или МФО предоставит кредит, и деньги окажутся у мошенников, кредитор не сможет требовать погашения долга. Самозапрет можно установить на все виды потребительских кредитов и займов, в том числе на выдачу кредитных карт.

Глава регулятора отметила, что данный механизм оказался очень востребованным. Он является хорошей страховкой. Набиуллина также добавила, что в сентябре появился механизм, срабатывающий автоматически. Это период охлаждения перед выдачей крупных кредитов и займов. То есть кредит одобрен, но прежде чем деньги поступят, чтобы это не было под влиянием мошенников, дается период охлаждения. Эта мера помогает защититься от мошенников, которые могут оформить кредит на чужое имя, получив персональные данные обманным путем.