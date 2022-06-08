Около 20 человек лишились работы на крупнейшем предприятии в Карелии из-за пьянки

Генеральный директор «Карельского окатыша» Максим Воробьев рассказал об увольнениях на предприятии.

В этом году 19 сотрудников «Карельского окатыша» были уволены за то, что находились на работе в состоянии алкогольного опьянения. В июне «отличились» четверо. Все эти люди лишили себя возможности продолжить карьеру на предприятии. Об этом гендиректор предприятия Максим Воробьев пишет на своей странице в соцсети.

«С начала года более 30 сотрудников подрядных организаций находились в состоянии алкогольного опьянения на нашей промплощадке. У нарушителей мы изымаем пропуск на территорию комбината и налагаем штраф на организацию. Удручающая статистика свидетельствует о снижении уровня трудовой дисциплины. Странно и то, что в нынешней экономической ситуации сотрудники так легко готовы потерять работу. Люди в нетрезвом состоянии представляют большую опасность для себя, коллег и производства. Таким случаям нет оправдания, всех проштрафившихся ждет увольнение с соответствующей записью в трудовой книжке», - пишет Воробьев.

Руководитель предприятия призвал сотрудников к сознательности и строгому следованию правилам трудового распорядка.

В прошлом году АО «Карельский окатыш» уволило 29 сотрудников за то, что они находились на работе в состоянии алкогольного опьянения.