Около 20 детсадовских групп закрыли на карантин в Петрозаводске из-за ОРВИ

Школьные классы и группы в детских садах продолжают закрывать из-за роста заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций в Карелии

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 3-х классов в 3-х школах в Петрозаводске и Муезерском районе. Закрыты также 19 групп в 13 детских садах в Петрозаводске, рассказали в Роспотребнадзоре Карелии.

Ранее сообщалось, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 5012 случав заболеваний ОРВИ и гриппом. Рост заболеваемости относительно предыдущей недели отмечается в возрасте 3-6 лет, 7-14, 15 лет и старше.