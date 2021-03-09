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Около 20 жителей Карелии поступили с пневмонией в больницы Карелии

Новости. Общество
09:31, 10 Марта 2021
фото: © AP Photo/Vincent Yu
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За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано.

Еще 17 человек с пневмонией за сутки госпитализированы в больницы республики. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в стационары попали 5215 пациентов, 122 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне пневмония стала причиной госпитализации десяти пациентов в Карелии за сутки.

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Комментарии

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Бриг
2021-03-10 10:20:29
Так вся Карелия и передохнет тихой цапой , не узная причин возникновения вн.пневмонии .
Вася
2021-03-10 09:49:02
В России все работает, из кризиса выходим
Гость
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