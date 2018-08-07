Около 200 предпринимателей в Карелии воспользовались налоговыми каникулами

Минфин Карелии сообщил о бизнесменах, которые в 2018 году применили нулевую процентную ставку.

В первой половине 2018 года на территории Карелии впервые зарегистрирован 1191 предприниматель. Из них 182 бизнесмена воспользовались правом применения нулевой ставки.

Сферы деятельности, на которые распространяются налоговые каникулы – научная, производственная и социальная.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".