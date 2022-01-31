Около 220 жителей Карелии заразились омикроном за неделю

Всего в республике выявлено 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной штаммом «Омикрон».

По данным Роспотребнадзора Карелии, при проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от больных новой коронавирусной инфекцией в регионе по состоянию на 31 января из 609 обследованных лиц выявлено 325 случаев омикрона.

Новым штамм коронавируса обнаружен у 139 детей и 186 взрослых.

Неделей ранее было выявлено 107 случаев омикрона. Среди выявленных 30 детей и 77 взрослых.

Ранее Минздрав признал, что в Карелии стал преобладать коронавирусный штамм «омикрон».