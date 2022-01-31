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Около 220 жителей Карелии заразились омикроном за неделю

Новости. Общество
09:10, 01 Февраля 2022
фото: © AP Photo / David Vincent

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Всего в республике выявлено 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной штаммом «Омикрон».

По данным Роспотребнадзора  Карелии, при проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от больных новой коронавирусной инфекцией в регионе по состоянию на 31 января из 609 обследованных лиц выявлено 325 случаев омикрона.

Новым штамм коронавируса обнаружен у 139 детей и 186 взрослых.

Неделей ранее было выявлено 107 случаев омикрона. Среди выявленных 30 детей и 77 взрослых.

Ранее Минздрав признал, что в Карелии стал преобладать коронавирусный штамм «омикрон».

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Комментарии

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Жорж
2022-02-01 09:47:39
В поликлиниках порядок наведите , очереди ликвидируйте власти . Там источник всех бед и заражений , я так думаю .
сникерс
2022-02-01 09:19:18
325? Аха-х... чего же тогда населению отказывают в мед помощи? Развалили медицину демократизаторы, все под дудку западную плясали, бабло на западных счетах хранят, опять им их обнулят, а виноват у либерды естественно Путин.
Мотя
2022-02-01 09:20:54
сникерс, а кто ещё, подскажите хоть ?
сникерс
2022-02-01 09:23:11
Мотя, ну подумай, за кого голосовал, кто в ГД и ЗС сидит
Мотя
2022-02-01 09:37:14
сникерс, а кто там сидит ?И кто сидит , за них явно не голосовал .
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