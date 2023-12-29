Около 24 тысяч тонн снега вывезли из Петрозаводска за минувшие праздники

Подрядные организации работают на улицах города круглосуточно.

За праздничные дни с дорог и мостов Петрозаводска вывезли около 24 тысяч тонн снега, сообщили на официальном портале республики Карелия.

Как рассказали в источнике, в праздничные дни, несмотря на затяжную морозную погоду, подрядчики — «Кондопожское ДРСУ» и компания «Ювень» — продолжали вывозку снега, очистку дорог, мостов и тротуаров в карельской столице.

К концу новогодних каникул удалось вывезти почти 24 тысячи тонн снега. Работа велась круглосуточно в разных районах Петрозаводска. Задействовали около 50 единиц техники.

Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова отметила, что в первую очередь снег вывозили с улиц, сложных с точки зрения организации дорожного движения. В приоритете также оказались участки с наиболее интенсивным движением и подъезды к образовательным и медицинским учреждениям.

«Все новогодние праздники подрядчики работали в достаточно сложных условиях. По нашим подсчетам вывозке подлежит 100 тысяч тонн. Места вывоза определены. Сейчас из-за снегопада первостепенная задача — очистка дорог», — подчеркнула градоначальница.

Заместитель гендиректора «Кондопожского ДРСУ» Александр Утту рассказал о ходе уборки дорог:

«В городе сейчас работает 11 комбинированных дорожных машин, 8 погрузчиков фронтальных, 8 тракторов МТЗ со щетками. КДМ на данный момент сыплют песко-соляную смесь, после обеда, как песко-соляная смесь начнет работать, будем убирать весь город, убирать шугу — мелкий рыхлый лед».

По его словам, основательно расчищать город техника будет ночью.

В источнике напомнили, что с 1 января на содержание городского дорожно-мостового хозяйства был заключен новый контракт.