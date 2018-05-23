Около 250 студентов из Карелии поработают летом в трудовых отрядах

Летний трудовой сезон студенческих отрядов откроется в столице республики 25 мая в Петрозаводске.

Для работы летом 2018 года сформированы строительные, педагогические, медицинские отряды и отряды проводников, в которых будут трудиться около 250 студентов из Карелии.

"Молодежь поработает вожатыми в детских оздоровительных лагерях и всероссийских детских центрах в Краснодарском крае и Крыму. Строительные отряды отправятся на остров Кижи. Карельские студенты также подали заявку на участие в межрегиональной стройке "Санкт-Петербург". Впервые в этом году студенты-медики будут работать в Архангельской области в составе Всероссийского студенческого отряда "Коллеги", - отметили в пресс-службе министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту.

Торжественная линейка, посвященная открытию летнего трудового семестра, состоится 25 мая в 15.00 на крыльце главного корпуса Петрозаводского госуниверситета.