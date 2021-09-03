Около 30 детей в Карелии заболели коронавирусом за сутки

С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6282 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 29 несовершеннолетних жиелей Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6282 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 26 детей.

Всего за время пандемии в Карелии излечились 5952 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки еще 132 жителя республики заразились коронавирусной инфекцией, два человека умерли.