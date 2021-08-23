Около 30 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

Число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, продолжает стремительно расти.

В Карелии за минувшие сутки коронавирус выявлен у 27 несовершеннолетних. Накануне этот показатель был 26. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6005 детей республики.

За сутки выздоровел еще 41 несовершеннолетний пациент. Общее число выписанных за время пандемии 5591 ребенок в Карелии.

Накануне в региональном Минздраве рассказали, что в стационарах Карелии проходят лечение от коронавирусной инфекции четверо несовершеннолетних, состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.