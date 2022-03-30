Около 30 гаражей снесут в районе Октябрьского проспекта в Петрозаводске

Власти Петрозаводска предупредили о демонтаже владельцев незаконных гаражей в Октябрьском районе.
Администрация Петрозаводска призывает владельцев 27 незаконно установленных гаражей и контейнеров на Бесовецкой улице демонтировать объекты самостоятельно.
Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 16 мая.
Ранее мэрия Петрозаводска требовала сноса незаконных гаражей на Парковой улиц.
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