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Около 30 контейнерных площадок в Петрозаводске до сих пор не приняты из-за нарушений

Новости. Общество
14:10, 17 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска: © «Столица на Онего»

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В Петрозаводске из 39 новых контейнерных площадок закрытого типа 29-ть из-за выявленных замечаний пока не приняты.

По сообщению администрации города, в этом году в карельской столице установили 39 новых контейнерных площадок. Современные конструкции появились на городских территориях в разных районах. 18 каменных построек и 11 павильонов из древесно-полимерных композитных панелей смонтировало ООО «СМС». Сейчас подрядчик устраняет последние замечания и готовит объекты к приемке. На некоторых площадках контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов могут находиться снаружи новых построек. Баки переместят под крышу, как только подрядчик устранит последние замечания, уточнили в мэрии.

Еще десяток контейнерных площадок из ДПК-панелей уже приняты и используются по назначению. Их в рамках муниципального контракта сделали и установили заключенные, отбывающие наказание в колониях Карелии.

На каждой из 39 новых конструкций установлены информационные таблички, содержащие правила обращения с ТКО, графики вывоза отходов и номера телефонов обслуживающих компаний.

В администрации Петрозаводска напомнили, в прошлом году в городе установили и ввели в эксплуатацию 13 контейнерных площадок из пескоцементных блоков. Работа по замене старых конструкций на современные проводится в рамках соглашения администрации с Минприроды республики. Кроме того, на средства субсидии для города закупили около 200 новых пластиковых контейнеров для ТКО.

Ранее новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска.

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