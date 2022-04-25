Около 30 тонн мусора вывезли с территории бывшей поликлиники в райцентре Карелии

Свалку, появившуюся на месте бывшей поликлиники в Кеми, ликвидировали после вмешательства природоохранной прокуратуры.

Стихийная свалка на улице Машинистов в Кеми убрана. В общей сложности было убрано 120 м3 мусора, что составляет примерно 30 тонн. Об этом сообщает местная администрация.

Напомним, Межрайонная природоохранная прокуратура Карелии в ходе проверки по обращениям граждан обнаружила несанкционированную свалку на месте бывшей поликлиники в Кеми. Суд обязал администрацию Кемского района ликвидировать свалку. Местные власти обжаловали решение в Верховном суде Карелии, но тот оставил в силе решение первой инстанции.