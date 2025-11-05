Около 300 карельских студентов принимают участие в программе развития молодежного предпринимательства

В Петрозаводске дали старт восьмому сезону федеральной программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле».

«Я в деле» — образовательная программа, которая реализуется благотворительным Фондом «Капитаны» при поддержке Министерства науки и высшего образования, Минпросвещения России и партии «Новые люди» с 2022 года. За время работы проекта в нём приняли участие более 50 тысяч человек по всей стране.

В Карелии в прошлом сезоне участвовали 229 человек — 183 студента высших учебных заведений и 46 учащихся СПО. Текущий сезон обещает быть не менее продуктивным: на старте уже собралось около 160 студентов СПО и 140 студентов вузов.

В восьмом сезоне программы помимо основного, городского и инновационного треков, впервые запустили уникальный Лидерский трек, который поможет студентам раскрыть свой лидерский потенциал и научиться вести полноценные коллективы.

Теперь участников программы ждут образовательные курсы, креативные ивенты, воркшопы и турниры.

— Республика Карелия — уникальный регион. Рядом с нами находится Санкт-Петербург, который славится потрясающими вузами и возможностями для молодёжи. Еще немного дальше Москва. И в этом уникальном положении дел наша задача — создать условия, где хотелось бы творить и жить, — отметил Сергей Усатенко, секретарь регионального отделения «Новых людей» и депутат Законодательного Собрания Карелии. — Именно для этого создана программа «Я в деле», где за 7 сезонов уже более 1,5 тысяч студентов Карелии познакомились с предпринимательством на практике и уже сейчас делают свои первые шаги в бизнесе. Уверен, 8 сезон удивит новыми проектами и интересными решениями не только в коммерции, но и в социальном направлении.