Около 4 000 тысяч водителей оштрафовали в Карелии за выезд на встречку

Чаще всего выезжают на встречную полосу движения в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

С начала года к административной ответственности за выезд на встречу привлечены к ответственности почти 4 000 тысячи водителей. Чаще всего данное нарушение совершают в Петрозаводске - 500 водителей оштрафованы, в Прионежском районе - оштрафованы 370 водителей. При помощи камер фото-видео фиксации нарушений привлечены к ответственности 1700 нарушителей.

Так, в Прионежском районе на 447 км трассы "Кола" остановили водителя Skoda, который выехал на встречную полосу движения, в нарушение дорожной разметки. Теперь водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии.