890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ушла из жизни завлит Театра драмы Карелии "ТМ" Мария Крауклит
Сегодня 09:01
Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня 12
05.12.2020 19:40
В Петрозаводске ищут волонтеров-водителей, чтобы возить врачей на работу 2
Сегодня 10:17
Легковушка и фургон в лобовую столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 11:10
Стало известно, кто устроил лобовое столкновение в центре Петрозаводска
Сегодня 09:52
Раскрыты возможные опасности при подключении услуги автоплатежа с банковской карты 1
05.12.2020 21:40
Автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске 4
05.12.2020 18:49

Около 4 000 тысяч водителей оштрафовали в Карелии за выезд на встречку

Новости. Общество
16:29, 06 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
Загрузка...

Чаще всего выезжают на встречную полосу движения в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

С начала года к административной ответственности за выезд на встречу привлечены к ответственности почти 4 000 тысячи водителей. Чаще всего данное нарушение совершают в Петрозаводске - 500 водителей оштрафованы, в Прионежском районе - оштрафованы 370 водителей. При помощи камер фото-видео фиксации нарушений привлечены к ответственности 1700 нарушителей.

Так, в Прионежском районе на 447 км трассы "Кола" остановили водителя Skoda, который выехал на встречную полосу движения, в нарушение дорожной разметки. Теперь водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
29.11.2020, 15:45
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)
29.11.2020, 12:26
Жители Карелии желают не унывать Артуру Парфенчикову в день рождения

Аналитика

04.12.2020 14:20
Обществоведение
Хотите как в Новокузнецке? 9
Частные перевозчики заявили, что будут участвовать в реформе общественного транспорта в Петрозаводске наравне с чиновниками и депутатами.
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 10
04.12.2020 12:53
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
02.12.2020 13:00
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора 1
01.12.2020 15:09
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»