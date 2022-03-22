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Около 40 человек привлекли к ответственности полицейские в Карелии в рамках борьбы с наркотиками

Новости. Общество
18:40, 22 Марта 2022
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС, архив

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В МВД Карелии подвели итоги профилактического мероприятия по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, с 9 по 11 марта в республике проходило оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. В нем участвовали сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские искали наркоманов, уклоняющихся от обязательного лечения по приговору суда.

Всего было составлено 39 административных протоколов. Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который предоставлял помещение своим знакомым, употреблявшим там наркотики.

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