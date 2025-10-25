Около 40 человек задержаны в Москве после массовой драки

Массовая драка произошла в ЖК «Прокшино» в районе Коммунарка в Москве. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В полицию доставили около 40 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК «Прокшино». На место незамедлительно были направлены наряды полиции. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, — написала она.

Участники метали то, что попадалось под руку, и лупили друг друга палками. MSK1.RU пишет, что в ход шли также трубы, лопаты и дорожные знаки. По словам местных жителей, толпа выбила стёкла на первых этажах домов и повредила автомобили.

Все участники массовой драки, произошедшей в жилом комплексе «Прокшино» в Москве, понесут наказание согласно российскому законодательству, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Им грозит до семи лет лишения свободы. Иностранцев, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы России с последующим запретом на въезд.

Ранее в ночном клубе Петрозаводска произошла драка.