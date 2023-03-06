Около 50 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины в соседнем с Карелией регионе

В Финском заливе эвакуировали полсотни любителей зимней рыбалки.

Со льда Финского залива в Ломоносовском районе Ленинградской области эвакуировали полсотни любителей зимнего лова. На борт их принимают судна на воздушной подушке и вертолет МЧС России, говорится в сообщении портала 47news.ru.



Видео спасательной операции в Финском заливе 8 марта опубликовала пресс-служба МЧС России. На крупную льдину совершил посадку ведомственный вертолет Ми-8. Нескольких рыбаков на борт взяли судна на воздушной подушке.



В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что в спасательной операции в акватории Финского залива участвовали подразделения отряда «Красная Горка» и ГИМС. На помощь отправились 14 человек, задействовано шесть единиц техники.



Ранее 47news сообщал, что сигнал о происшествии у Шепелевского маяка в Лебяженском поселении поступил в экстренные службы в 09.45. По информации МЧС, от берега откололись две льдины с полсотней человек, все они - любители зимнего лова.