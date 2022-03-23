Реклама
Чубайс оставил пост спецпредставителя президента и покинул Россию
23.03.2022 15:59
Прокуратура раскрыла коррупционное преступление в Карелии
23.03.2022 11:06
Глава Карелии назвал возможные сроки отмены масочного режима
23.03.2022 11:32

Около 500 жителей Карелии продолжают лечение в ковидных стационарах

Новости. Общество
09:27, 24 Марта 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Среди пациентов ковидцентров республики 28 человек находятся в тяжелом состоянии и 4 пациента - в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на 24 марта в ковидных стационарах получают лечение 492 пациента, в состоянии средней тяжести — 460 человек, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 26).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

На 24 марта в республике зарегистрированы 130646 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17102 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 99 инфицированных, из них непривитых — 81 (81,8%).

Выздоровел с начала пандемии 123961 человек, за последние сутки — 156.

За сутки зарегистрировано три смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1447 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»