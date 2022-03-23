Около 500 жителей Карелии продолжают лечение в ковидных стационарах

Среди пациентов ковидцентров республики 28 человек находятся в тяжелом состоянии и 4 пациента - в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на 24 марта в ковидных стационарах получают лечение 492 пациента, в состоянии средней тяжести — 460 человек, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 26).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

На 24 марта в республике зарегистрированы 130646 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17102 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 99 инфицированных, из них непривитых — 81 (81,8%).

Выздоровел с начала пандемии 123961 человек, за последние сутки — 156.

За сутки зарегистрировано три смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1447 человек.