Около 58 млн рублей выделено на ремонт школ и детсадов Петрозаводска

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Порядка 58 миллионов рублей будет направлено на ремонт образовательных организаций Петрозаводска, сообщается на сайте администрации города.
"В 2019 году планируется проведение ремонтов на общую сумму порядка 58 млн рублей, в том числе средства муниципального бюджета составляют 42 млн рублей", - говорится в сообщении.
Так, например, запланировано проведение ремонта кровель в Финно-угорской школе, в средних школах № 35 и № 36, ремонт инженерных сетей и помещений в рамках выполнения санитарно-технических требований в школах № 46, № 48, № 2; № 33, № 8, №27, №3 и в гимназии № 17. В этом году будет установлено ограждение на территории спортивной площадки в средней школе № 20.
Кроме того, 21,7 млн рублей планируется направить на проведение ремонтных работ в десяти детских садах и в шести школах города. За счет выделенных средств проводятся также ремонты бассейнов в средней школе № 43, в лицеях №1 и №13. Уже отремонтирована кровля в детском саду № 113, заменено ограждение в детском саду № 17.
Оборудование систем видеонаблюдения в 2019 году запланировано в 18 дошкольных организациях. В семи детских садах планируется обустройство входных зон учреждений, обеспечение информационными указателями путей движения.
В настоящее время ведется подготовка проектной документации, технических заданий.
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