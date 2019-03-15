Около 58 млн рублей выделено на ремонт школ и детсадов Петрозаводска

Порядка 58 миллионов рублей будет направлено на ремонт образовательных организаций Петрозаводска, сообщается на сайте администрации города.

"В 2019 году планируется проведение ремонтов на общую сумму порядка 58 млн рублей, в том числе средства муниципального бюджета составляют 42 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, например, запланировано проведение ремонта кровель в Финно-угорской школе, в средних школах № 35 и № 36, ремонт инженерных сетей и помещений в рамках выполнения санитарно-технических требований в школах № 46, № 48, № 2; № 33, № 8, №27, №3 и в гимназии № 17. В этом году будет установлено ограждение на территории спортивной площадки в средней школе № 20.

Кроме того, 21,7 млн рублей планируется направить на проведение ремонтных работ в десяти детских садах и в шести школах города. За счет выделенных средств проводятся также ремонты бассейнов в средней школе № 43, в лицеях №1 и №13. Уже отремонтирована кровля в детском саду № 113, заменено ограждение в детском саду № 17.

Оборудование систем видеонаблюдения в 2019 году запланировано в 18 дошкольных организациях. В семи детских садах планируется обустройство входных зон учреждений, обеспечение информационными указателями путей движения.

В настоящее время ведется подготовка проектной документации, технических заданий.