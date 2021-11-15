Около 580 пьяных водителей попались автоинспекторам в Петрозаводске в 2021 году

В Петрозаводске за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечены к административной ответственности в прошлом году 576 водителей, сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска продолжают проведение специальных мероприятий по выявлению нетрезвых водителей на дорогах.

В 2021 году автоинспекторы поймали 576 водителей, которые сели за руль пьяными. За невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения административному наказанию подвергнуты ещё 130 человек.

Более 200 сообщений неравнодушных граждан отработано сотрудниками полиции в ушедшем году, почти 150 сообщений подтвердилось, и водители автоинспекторами отстранены от управления.

Сообщить о нетрезвом водителе можно круглосуточно по телефону 715-900 или 78-44-44.

Ранее сообщалось, девять человеческих жизней в Карелии унесли аварии, спровоцированные пьяными водителями.