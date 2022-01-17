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Около 60 млн рублей выделят на модернизацию государственной ветеринарной службы в Карелии

Новости. Общество
16:14, 17 Января 2022
фото: Минсельхоз Карелии

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В Минсельхозе Карелии рассказали о планах по модернизации и оснащению государственной ветеринарной службы.

В 2022 году на развитие госветслужбы планируется направить 58,5 млн рублей. На эти деньги рассчитывают приобрести передвижной мобильный ветеринарный пункт, построить и оснастить модульные ветеринарные пункты по типу ФАПов в Сегежском и Лоухском районах, модернизировать ветеринарную лабораторию и продолжить обновление и ремонты помещений ветеринарных пунктов в районах республики, сообщили в Минсельхозе Карелии.

В ведомстве напомнили, что с 2017 по 2021 годы из бюджета республики на модернизацию государственной ветеринарной службы было выделено более 103 млн рублей.  Это позволило усовершенствовать материально-техническую базу службы, оснастить ее современным оборудованием, создать лаборатории ихтиопатологии и иммуногенетики.

Так, по дани Минсельхоза Карелии, в 2021 году на вооружение государственной ветеринарной службы поступило 19 единиц современного специализированной техники, лечебно-диагностического и лабораторного оборудования (например, легковые автомобили для повышения мобильности ветеринарных специалистов, термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот и процессор магнитных частиц для проведения ПЦР-диагностики, боксы биологической безопасности). Новый мобильный комплекс ихтиопатологической лаборатории позволит обеспечить 100%-ый охват предприятия аквакультуры Карелии выездными лабораторно-диагностическими исследованиями.

«Принимаемые системные меры по укреплению материально-технической базы госветслужбы Карелии способствуют поддержанию эпизоотического благополучия региона, защите населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечению продовольственной безопасности региона, бесперебойного функционирования и развития сектора АПК, связанного с содержание сельскохозяйственных животных, производством, переработкой и реализацией животноводческой продукции, созданию условий для перемещения без ограничений животных и животноводческой продукции, в том числе на экспорт», — отметили в министерстве.

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