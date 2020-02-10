Около 60 орудий лова изъяли у браконьеров из Карелии

Северо-Западное теруправление Росрыболовства опубликовало результаты проверок за прошедшую неделю.

В Карелии инспекторы выявили браконьеров и оштрафовали их на 30 тысяч рублей.

У нарушителей изъяли 38 кг рыбы и 58 незаконных орудий лова.

Напомним, тысячи карельских рыбаков рискуют оказаться в положении браконьеров, если не станут соблюдать "Правила учета сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов" и "Правила обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Эти правила были утверждены постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева в конце ноября прошлого года и вступили в действие с 1 января.