Около 600 безработных в Карелии планируют привлечь на общественные работы

В 2022 году на поддержку регионального рынка труда из бюджета Карелии выделено 170 миллионов рублей.

Как сообщила руководитель управления труда и занятости Карелии Елена Фролова, в нынешнем году на поддержку регионального рынка труда из бюджета Карелии выделено 170 миллионов рублей. Еще 136 миллионов на эти цели республика получит в ближайшее время из федеральной казны. Часть их предполагается направить на финансирование общественных работ для безработных граждан.

«В рамках общественных работ предприятиям и организациям, которые будут трудоустраивать таких безработных граждан, будет выплачиваться финансовая поддержка из федерального бюджета в размере МРОТа (минимального размера оплаты труда), увеличенного на районный коэффициент и взносы во внебюджетные фонды на одного работника в течение трех месяцев. То есть, если брать усредненно по нашей республике, то за каждого работника, который проработает три месяца, работодатель может получить 65 тысяч рублей», – рассказала руководитель управления труда и занятости Карелии, особо отметив, что на время участия в общественных работах безработные граждане сохранят свой статус и пособие по безработице.

По оценке госпожи Фроловой, выделенные бюджетные средства позволят привлечь на общественные работы около 600 человек. Еще почти тысячу человек, находящихся под риском увольнения, предполагается трудоустроить временно.

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