Около 600 девятиклассников попробуют улучшить результаты экзаменов

2 сентября стартует дополнительный период сдачи ГИА-9. Он для тех, кто сдал итоговый экзамен на неудовлетворительную оценку.

Со 2 по 23 сентября в Карелии пройдет дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. К участию заявились 594 девятиклассника. Для них будут открыты 28 пунктов проведения экзаменов.

— Сентябрьский этап ГИА-9 начинается с экзамена по математике. Со своими результатами по предмету участники смогут ознакомиться не позднее 10 сентября. Следующий по расписанию экзамен по русскому языку пройдет 5 сентября, — рассказали в Минобразования Карелии.

Напомним, в дополнительном периоде в ГИА могут участвовать выпускники 9 классов, которые по различным причинам не смогли сдать экзамены в основной период. В том числе среди них и те, кого удалили с экзаменов.

Так, напомним, в Карелии это четыре девятиклассника. Троих удалили с ОГЭ по русскому языку за использование телефона и шпаргалок. У еще одного выпускника обнаружили телефон на экзамене по математике.