Около 7 тысяч человек стали донорами крови в Петрозаводске в 2024 году

В Республиканской станции переливания крови привели статистику за 2024 год.

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови, рассказали в Республиканской станции переливания крови в Петрозаводске. Впервые этот день отметили в 2004 году.

На станции привели статистику по прошлому, 2024 году. Так, всего за год на станции провели более 14.5 тысячи донаций, в которых приняло участие около 7 тысяч доноров. Из них более тысячи человек пришли на станцию впервые.

«Благодарим всех доноров, организаторов донорского движения и тех, кто поддерживает эту важную инициативу. Желаем вам крепкого здоровья, энергии и благополучия на каждом этапе жизни! Спасибо, что вы с нами», — отметили в Республиканской станции переливания крови.

Там также отметили, что знаком «Почётный донор России» в минувшем году были награждены 108 жителей Карелии.