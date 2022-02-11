Около 7 тысяч жителей Карелии вышли на «Лыжню России»

В Карелии состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021».

Сегодня, 12 февраля, по всей республике на старт «Лыжни России» вышли около 7 тысяч человек. В Петрозаводске по традиции ключевым местом проведения всероссийской гонки стал Республиканский спортивный комплекс «Курган», на котором собрались более 3000 участников, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Премьер-министр правительства республики Александр Чепик принял участие в забеге на 3300 м: «Спасибо организаторам этого замечательного спортивного праздника. Здорово, что с каждым годом всё больше и больше детей начинают заниматься лыжными гонками. Я сам люблю лыжи — этот вид спорта самый полезный для здоровья!».

В рамках спортивных забегов лыжники соревновались на дистанциях в 5 км и 10 км. Лучшими в своих возрастных категориях стали: Анна Корякова, Егор Демачёв, Надежда Новикова и Климентий Агалаков. Награды победителям и призерам вручил министр образования и спорта республики Роман Голубев.

Традиционно «Лыжня России» объединяет участников всех возрастов и физической подготовленности: для детей и всех любителей лыжного спорта были организованы два массовых забега — на 500 метров и на 3300 метров соответственно.

Самая юная участница соревнований — двухлетняя Александра Антонова, самый опытный — 85-летний Николай Луккоев. 30 человек сдали нормативы по лыжным гонкам комплекса ГТО.

Победителям гонок вручили кубки, дипломы и медали Министерства спорта Российской Федерации. Участники получили традиционные шапочки с символикой соревнований и сертификаты, подтверждающие участие.