Около 70 «земских» врачей и фельдшеров приступили к работе в больницах Карелии в 2025 году

«Земские» врачи и фельдшеры пополнили штат медучреждений Карелии в минувшем году.

Сегодня они работают в Пряжинской, Сортавальской, Сегежской, Кондопожской, Олонецкой, Медвежьегорской, Кемской, Лоухской, Питкярантской, Пудожской ЦРБ и Межрайонной больнице № 1, в которой оказывают помощь жителям Костомукши и Муезерского.

— В фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, расположенных в небольших населенных пунктах, работают 27 «земских» специалистов. Например, Злата Гуцева, которая заведует ФАпом в поселке Тиурула, родом из Ленинградской области. А вот Анастасия Вязович родилась и выросла в Лахденпохском районе и сейчас работает в ФАПе в поселке Тоунан. В родную Сортавалу вернулась в этом году Полина Олисова — она окончила наш университет по специальности «Лечебное дело» и теперь работает участковым терапевтом, — рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

Всего за 5 лет участниками программы «Земский доктор» стали 314 человек. Также в Карелии растет набор целевиков, появляются новые направления обучения. Напомним, с 2025 года в медицинском колледже обучают молодых специалистов по направлению «Стоматологическое дело». При этом проблема нехватки кадров в медучреждениях остается актуальной.