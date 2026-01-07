РЕКЛАМА
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02 Статьи
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Карелия укрепляет свои бренды: в 2025 году были зарегистрированы новые географические указания

11:32

По факту ЧП с судном на воздушной подушке в Карелии возбуждено уголовное дело

11:16

Два автомобиля столкнулись на «встречке» в Карелии

10:46

Около 70 «земских» врачей и фельдшеров приступили к работе в больницах Карелии в 2025 году

10:16

274 кг семян сосны и ели получил Кареллесхоз из собранных в Карелии шишек

09:46

В Карелии определены сильнейшие юные биатлонисты

09:00

В Петрозаводск прибывает поезд Деда Мороза

08:20

Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в России в 2025 году

00:10

22:20

Штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут с 9 января до 5 тысяч рублей

20:30

Организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о предстоящем событии

19:30

Местами до минус 32: прогноз в Карелии на 8 января

18:30

Пассажирка перевернувшегося в Карелии судна на воздушной подушке рассказала о неадекватном водителе

17:20

Посылки из Карелии передали землякам, служащим в Белгородской области

16:50

Московские туристы на трассе «Кола» спасли водителя в 25-градусный мороз

15:55

Пожарные спасли дом в селе Шелтозеро в Карелии

15:19

В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

14:45

Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

13:59

Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

13:09

Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

11:55

Стали известны новые подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

11:30

Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

10:35

Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

09:46

В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

09:00

В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

08:30

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10
Около 70 «земских» врачей и фельдшеров приступили к работе в больницах Карелии в 2025 году
Сегодня 10:16 Общество
«Земские» врачи и фельдшеры пополнили штат медучреждений Карелии в минувшем году.

фото: © Минздрав Карелии

Сегодня они работают в Пряжинской, Сортавальской, Сегежской, Кондопожской, Олонецкой, Медвежьегорской, Кемской, Лоухской, Питкярантской, Пудожской ЦРБ и Межрайонной больнице № 1, в которой оказывают помощь жителям Костомукши и Муезерского.

— В фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, расположенных в небольших населенных пунктах, работают 27 «земских» специалистов. Например, Злата Гуцева, которая заведует ФАпом в поселке Тиурула, родом из Ленинградской области. А вот Анастасия Вязович родилась и выросла в Лахденпохском районе и сейчас работает в ФАПе в поселке Тоунан. В родную Сортавалу вернулась в этом году Полина Олисова — она окончила наш университет по специальности «Лечебное дело» и теперь работает участковым терапевтом, — рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

Всего за 5 лет участниками программы «Земский доктор» стали 314 человек. Также в Карелии растет набор целевиков, появляются новые направления обучения. Напомним, с 2025 года в медицинском колледже обучают молодых специалистов по направлению «Стоматологическое дело». При этом проблема нехватки кадров в медучреждениях остается актуальной. 

Ирина Чернецова
главный врач городской поликлиники №1
Не надо съедать по тарелке оливье...
О том, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

подробнее

