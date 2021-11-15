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Около 9 тысяч жителей Карелии получили QR-коды через МФЦ

Новости. Общество
14:57, 06 Декабря 2021
фото: © Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

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За две недели в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг республики выдано около 9 тысяч сертификатов после прохождения вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции

Такое количество QR-кодов жители республики получили через МФЦ за полмесяца с момента запуска нового технического решения, разработанного Минцифры России совместно с Минэкономразвития России. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Получить сертификат после прохождения курса вакцинации или перенесенного коронавируса сегодня можно во всех отделах предоставления услуг МФЦ в порядке «живой очереди» без предварительной записи. Печать сертификата на бумажном носителе (QR-код) осуществляется в день обращения, для этого необходимо предъявить только паспорт. Иные сведения - СНИЛС, номер полиса ОМС - в случае необходимости у заявителя могут запросить дополнительно.

Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, фамилию владельца и не содержит медицинские данные.

За услугой могут обратиться совершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их законные или уполномоченные представители. Решение разработано для облегчения доступа к получению сертификатов с QR-кодами.

В правительстве напомнили, что получить доступ к QR-коду также можно на странице Госуслуг со всеми сертификатами по COVID-19, в приложении «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Ранее суд в Карелии заблокировал сайт, торговавший прививочными сертификатами и QR-кодами.

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