Около дачного кооператива «Малая Суна» в Карелии ночью горел лес

Минувшей ночью горел лес около садового товарищества «Малая Суна» в Эссойльском сельском поселении Пряжинского муниципального района.

Как рассказали в Госкомитете по безопасности, о пожаре стало известно в 00.16 22 июля. На телефон 112 позвонили местные жители.

На место происшествия выехал дежурный караул ПЧ- 70 по охране села Эссойла.

К счастью, пожар не успел разрастись на большой территории. Пожарные и местные жители смогли справиться с огнем. Лесной пожар ликвидирован в 03.25.