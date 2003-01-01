Около деревни Киндасово загорелись торфяники

15 сентября в районе деревни Киндасово Пряжинского района произошло возгорание торфяника.
Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, сообщение о горении торфа около Киндасово поступило в 12:21 по системе-112. К месту пожара был направлен дежурный караул ПЧ-48 по охране поселка Пряжа. Пожарные выяснили, что горит торф на площади 1000 квадратных метров. К вечеру пожар был локализован, но окончательно не потушен.
По данным на вечер 15 сентября, очаг возгорания держится на контроле. Сегодня, 16 сентября, огнеборцы проведут дополнительную проверку местности.
Напомним, что около Кондопоги уже более месяца горит свалка.