Кинотетрис
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Тема недели
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Новости

Около деревни Киндасово загорелись торфяники

07:40

В Заонежье пересох родник «Царицын ключ»

07:20

Банк России привлек супергероев для обучения школьников финансовой грамотности

07:05

Ученые из Петербурга опровергли общеизвестный возраст тектонических плит Карелии и Кольского полуострова

06:55

Создатель карельских драконов построил ротонду с фонтаном на своем участке

06:40

Умер народный артист Карелии Владимир Мойковский

06:20

Ученые из Аргентины изобрели глазные капли, которые улучшают зрение

00:10

Карельские бегуны заняли первое место на Кубке России по бегу на 24 часа

20:30

Изготовленную Петром I в Марциальных водах люстру привезли из Эрмитажа в Петрозаводск

19:38

В Калевале ремонтируют сооружения, защищающие от наводнений

19:00

Житель Костомукши погиб при освобождении Курской области

18:30

В Соцфонде напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию в Карелии

18:00

Количество укусов клещей в Карелии за неделю выросло

17:30

Найдите свое призвание вместе с «РКС – Петрозаводск»: приглашаем в команду профессионалов

17:15

До +20°С, без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

17:00

Две девушки на самокате сбили пешехода в Петрозаводске и скрылись

16:45

В трех карельских деревнях временно отключат электроэнергию

16:25

Байдарочница-новичок из Бреста попала в шторм на Белом море в Карелии

16:05

Ветераны СВО и их семьи узнали о возможностях грантовой поддержки.

16:00

В Карелии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза

15:46

Признаки поломки и ремонт акпп OPEL

15:23

Лидеры общественного мнения съездили в блог-тур с Избиркомом Карелии

15:16

Смертельное ДТП произошло в Пудожском районе

15:00

Карелия присоединилась к всероссийской эстафете «Огонь жизни»

14:50

Улицу Андропова около здания ФСБ в Петрозаводске поделили пополам

14:33

Дом для расселения аварийного жилья построят с балконами

14:10

Парфенчиков: «Мы создаем условия для того, чтобы опыт участников СВО работал на развитие нашей республики»

14:00

В Сегеже инженера судили за попытку дать взятку сотруднику ЦБК

13:50

Стало известно, когда начнут подключать тепло в Карелии

13:30

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Житель Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Около деревни Киндасово загорелись торфяники
Сегодня 07:40 Происшествия
15 сентября в районе деревни Киндасово Пряжинского района произошло возгорание торфяника.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности

Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, сообщение о горении торфа около Киндасово поступило в 12:21 по системе-112. К месту пожара был направлен дежурный караул ПЧ-48 по охране поселка Пряжа. Пожарные выяснили, что горит торф на площади 1000 квадратных метров. К вечеру пожар был локализован, но окончательно не потушен.

По данным на вечер 15 сентября, очаг возгорания держится на контроле. Сегодня, 16 сентября, огнеборцы проведут дополнительную проверку местности.

Напомним, что около Кондопоги уже более месяца горит свалка.

