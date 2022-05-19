Около десятка домов на Кукковке в Петрозаводске остались без электричества из-за аварии на сетях

Энергетики обещают запитать 9 домов микрорайона Кукковка, где утром произошла авария на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», от резервного источника питания.

Как сообщает ЕЕДС Петрозаводска, сегодня, 20 мая, в 7.15 произошло отключение электроснабжения в микрорайоне Кукковка. Без света остались жилые дома и водонасосная станции АО «ПКС-Водоканал». Причина — повреждение на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Как рассказали в компании «ОРЭС-Петрозаводск», из строя вышла кабельная линия.

«Благодаря оперативным действиям специалистов, большая часть многоквартирных домов была переключена на резервные источники питания и уже получает энергоресурс. Без электроэнергии пока находится 9 домов, которые будут подключены к передвижной дизельной электростанции в ближайшее время», — говорится в сообщении компании.

Специалисты уже обнаружили аварийный участок. Специалисты в данный момент занимаются ремонтом и восстановлением кабельной линии. Работы будут продолжены до полного восстановления всех потребителей, уточнили в «ОРЭС-Петрозаводск».

Ранее жителей петрозаводского микрорайона Древлянка предупреждали об отключениях электричества.