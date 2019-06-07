Около десятка гаражей снесут в центре Петрозаводска

На пл. Гагарина начался демонтаж 9 гаражей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, информацию о дате проведения демонтажа, месте и сроках их хранения.

С 6 по 21 июня с 10.00 будет произведен демонтаж девяти гаражей, расположенных на земельном участке в районе дома № 2 по пл. Гагарина.

Демонтированные объекты будут вывезены на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.