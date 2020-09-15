Около десятка незаконных гаражей в Петрозаводске пойдут под снос

Администрация столицы Карелии планирует демонтировать незаконно установленные гаражи и контейнер на улице Советской.

Владельцев 8 гаражей и одного контейнера в Первомайском районе города информируют о сносе объектов, сообщили в мэрии. Незаконные постройки находятся на Советской улице возле дома № 16.

Земельные участки освободят от конструкций до 2 октября.

Ранее в мэрии предупреждали, что под демонтаж попадают 7 гаражей в районе дома № 25 на улице Правды, два гаража возле дома № 9 на улице Кутузова, четыре гаража около дома № 25 на улице Фридриха Энгельса, один гараж у дома № 1 на Зелёной улице и шлагбаум у дома № 11Б на улице Паустовского.