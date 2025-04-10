Около двух десятков машин столкнулись из-за гололеда рядом с Карелией

Массовое ДТП произошло в Ленинградской области.

В Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей, пишет «Росийская газета» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Авария произошла в пятницу, 25 апреля, около 23.10 в Гатчинском районе на 45 километре Киевского шоссе.

Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в отбойник. Водитель следующей машины не смог вовремя остановиться и врезался в остановившийся после ДТП автомобиль. Ехавшие следом автомобилисты тоже не успели затормозить и началась «цепная реакция».

В общей сложности участниками ДТП стали 16 автомобилей. Ранее один из телеграм-каналов назвал гололёд предварительной причиной ДТП. На момент аварии в Ленинградской области была минусовая температура.

В результате массового столкновения машин пострадали четыре человека. Один водитель получил тяжелые травмы и находится в реанимации, за его жизнь борются врачи, другой был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Легкие травмы получили две женщины.

По факту аварии проводится проверка.